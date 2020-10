Pietra Ligure: tre serate dedicate al primo soccorso organizzate dalla P.A. Pietra Soccorso

La Pubblica Assistenza Pietra Soccorso organizza un corso di primo soccorso, gratuito ed aperto a tutti, in programma nei giorni 26/28/30 ottobre 2020. La prima parte del corso verterà su nozioni di primo soccorso per la cittadinanza. Nella seconda parte, invece, verrà proposto un approfondimento per aspiranti volontari.