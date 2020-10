Sensibilizzazione sul tumore al seno: lo Zonta Club Alassio-Albenga rinnova il suo impegno a fianco delle donne affette dalla patologia

In occasione della campagna di sensibilizzazione sui tumori femminili “Alassio in Rosa”, lo Zonta Club Alassio-Albenga rinnova il suo impegno, già portato avanti nel biennio precedente, relativo alla “Dermo Pigmentazione Ricostruttiva”.

Ogni anno in Italia quasi 50 mila persone ricevono diagnosi di tumore della mammella. Oggi, grazie all’unione di figure professionali, la donna al termine delle cure, ha l’opportunità di “ritrovare” il proprio corpo: con la Dermo Pigmentazione Ricostruttiva è possibile ripristinare visivamente il capezzolo, in modo che risulti naturale ed iper-realistico. Professionisti certificati e riconosciuti effettuano il trattamento in totale sicurezza, con l’utilizzo di tecniche in grado di riprodurre tridimensionalità, volume e ombre.

Negli anni scorsi, numerose donne, residenti nell’area territoriale di appartenenza del Club (da Andora a Pietra Ligure ed Entroterra), hanno usufruito del trattamento, in totale anonimato e nel rispetto della privacy, con risultati entusiasmanti; si è deciso quindi di consolidare questa iniziativa.

Per maggiori informazioni www.zontaalassioalbenga.it