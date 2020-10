Albenga: proseguono le lamentele dei cittadini per il pubblico decoro (FOTO e VIDEO)

C’è un quadrilatero di strade, al di fuori del centro storico di Albenga e vicino alla stazione ferroviaria, che più volte è stato oggetto di segnalazioni alla redazione di Savonanews da parte dei residenti. La zona è quella delle molteplici vie parallele che corrono verso il mare: da viale VIII Marzo, spostandosi da ovest a est, fino a via Dalmazia, via Vecchia Morella, viale Martiri della Libertà e le strade che incrociano con tutte queste, come via Patrioti.

Le lamentele dei residenti vertono su problematiche di incuria, trascuratezza, pubblico decoro; sul tema avevamo già pubblicato un servizio la settimana scorsa (visibile a questo LINK). Oggi, a distanza di una settimana, la situazione non solo sembra migliorare ma è addirittura aggravata.

Nei video e nelle foto che ci arrivano dai residenti vediamo sacchi della spazzatura abbandonati fuori dai bidoni, per terra sui marciapiedi o nelle aiuole, contenitori alimentari, dalle buste della mozzarella alle scatole di conserva, fino alle bottiglie di alcolici, ma non è finita; capi di abbigliamento, come maglie o calzini, sono abbandonati sui davanzali delle case o per terra, fazzoletti di carta sono sparsi ovunque (cosa quantomai grave in questo periodo di lotta ai virus) e, addirittura, si trovano dei preservativi usati.

Un altro problema in crescita nella zona è quello delle deiezioni canine: anche in questo caso, come si vede nei video e nelle foto, sono molte, spesso a pochi centimetri di distanza le une dalle altre, non vengono raccolte dai proprietari dei cani e da nessun altro, restando sui marciapiedi talvolta anche per diversi giorni.