Cengio, un portale dedicato all’emergenza Covid realizzato dal comune

A seguito del diffondersi del Coronavirus sull'intero territorio nazionale, il comune di Cengio ha creato un portale online dedicato all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

“I cittadini potranno dunque essere aggiornati in tempo reale sulla situazione dei contagi a Cengio, in Liguria, in Italia e nel Mondo, oltre che poter consultare le ordinanze regionali in vigore e le misure adottate dal Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus” spiegano dal comune valbormidese.



Il portale, aggiornato quotidianamente, è raggiungibile al link: https://comune.cengio.sv.it/?page_id=2841.



Alla data odierna sono due i soggetti positivi. Undici le persone in isolamento fiduciario: otto per contatto e tre sospetti.