Millesimo, TARI identica al 2019: riduzione per gli esercizi commerciali

Il vice sindaco e assessore con delega al Bilancio e Tributi del comune di Millesimo Francesco Garofano illustra le misure adottate dall'amministrazione comunale per la TARI.

"La tariffazione sarà identica al 2019. Come amministrazione abbiamo preso l'impegno di non aumentare la TARI 2020 - spiega il vice sindaco - Si tratta di un'iniziativa adottata per venire incontro alla cittadinanza. Inoltre, si potrà pagare in tre rate".

"Sono previste riduzioni per il compostaggio domestico, quella per la distanza dal cassonetto, il 10% per chi possiede una seconda casa e il 25% (sulla parte variabile) per gli esercizi pubblici che scelgono di non installare le slot machine".

"Infine abbiamo inserito tre aliquote di riduzione per le utenze non domestiche chiuse durante il periodo di lockdown: 33% (parte fissa e variabile) per i locali chiusi fino al mese di giugno; 25% per le attività chiuse nei mesi di marzo, aprile e maggio; 15% per gli esercizi commerciali rimasti aperti ma che hanno subito un calo del lavoro - conclude - Riteniamo sia una misura importante per tutte le attività presenti sul nostro territorio".