Savona, il Prefetto convoca il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica: al vaglio il Dpcm e l'incognita chiusure

Il Prefetto di Savona Antonio Cananà ha convocato per domani il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla quale saranno presenti il Questore Giannina Roatta, il sindaco Ilaria Caprioglio, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il comandante della polizia locale Igor Aloi e i vertici delle forze di polizia.

Al centro il Dpcm del prossimo 18 ottobre, dove i primi cittadini di concerto con i Comitati provinciali potranno disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l’accesso solo a chi deve raggiungere le attività commerciali o le case private.

La situazione rispetto al comune di Genova in provincia di Savona è sotto controllo ma non sono da escludere alcune chiusure.

Come specificato dai rappresentanti dell'Ufficio di Presidenza di Anci non tutti i comuni liguri hanno polizia locale a sufficienza (difficoltà più riscontrata da anni nel comune capoluogo) e quindi non sarebbe facile gestire una sorveglianza notturna dei territori.

"Quello che chiediamo è una maggiore chiarezza delle norme, capire come si controllano gli accessi agli esercizi commerciali e alle abitazioni, ad esempio. Chiediamo anche i supporti necessari in termini sia di risorse finanziarie che umane da ingaggiare per far fronte agli accresciuti compiti, e la messa in campo di una collaborazione fattiva con le prefetture sui territori per un efficiente coordinamento attraverso i Comitati” avevano scritto da Anci.