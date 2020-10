Savona, senza mascherina in via De Amicis: sanzionato dalla polizia locale

Nella giornata di ieri la polizia locale di Savona hanno sanzionato un uomo di nazionalità nigeriana per l'assenza della mascherina.



L'episodio è avvenuto in via De Amicis nel quartiere di Santa Rita e vista la mancanza del dispositivo di protezione individuale gli agenti savonesi non hanno potuto far altro che sanzionare il 20enne.