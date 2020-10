Finalborgo in festa per i 90 anni di "Giuse", storico titolare del Bar Centrale

Giornata di festa quella odierna per la comunità di Finalborgo e per i tanti finalesi e non solo che frequentano il borgo medievale e ne apprezzano odori, profumi, specialità enogastronomiche e anche la sua ospitalità.

A spegnere 90 candeline quest'oggi è stato infatti "Giuse", lo storico titolare del celebre "Bar Centrale" di piazza Garibaldi, celebrato dai suoi dipendenti con in omaggio una maglia della sua squadra del cuore, la Sampdoria, e dai tanti che sui social hanno postato messaggi di affetto e stima. Ovviamente oltre ai doverosi auguri.