La ferramenta "Ai 4 Canti" di Finale festeggia i vent'anni di attività e diventa il principale polo serraturiero del finalese e tra i più importanti della provincia

Festeggia con una grande novità i suoi vent'anni di attività la ferramenta “Ai 4 Canti” di Finale Ligure, diventata un vero e proprio punto di riferimento nel settore del fai da te e dei casalinghi con la sua ampia varietà di prodotti e servizi forniti ai semplici cittadini ma anche alle realtà commerciali del finalese.

Tra questi a dare grande impulso alla crescita dell'azienda negli anni è stata la specializzazione nella fornitura e sostituzione di ogni genere di serratura, blindata e non, dai serramenti al settore automotive, che hanno orientato la ferramenta “Ai 4 Canti” a diventare il più importante polo serraturiero del finalese e tra i più rinomati in provincia di Savona.

E proprio questa affermazione ha spinto Marco e Michele, titolari dell'attività, ad inaugurare una nuova sede interamente dedicata al mondo della sicurezza, sempre a Finale Ligure e sempre in via Brunenghi, affianco all'ormai storico negozio di ferramenta: “Dal 2004 abbiamo impostato l'indirizzo serraturiero, poi dal 2012 l'idea di sviluppare anche tutto ciò che concerne il settore automotive, ossia la riproduzione di chiavi auto e di radiocomandi. Da lì lo sviluppo del lavoro in continuità fino a questa nuova apertura” ci spiegano.

Nel nuovo spazio commerciale, che non è solo punto vendita di Quadrifoglio Distribuzioni, con la quale vanta un rapporto di collaborazione esclusiva, e Keyline, entrambe aziende leader a livello europeo del settore, anche un vero e proprio laboratorio in grado di produrre serrature e cilindri di sicurezza per i serramenti della propria casa o della propria attività. Ma il vero punto di forza sta nel continuo aggiornamento del personale e nel mondo delle serrature di vetture.

Grazie ad una strumentazione all'avanguardia e alle competenze acquisite nel tempo, il nuovo polo serraturiero finalese offre una diagnostica per ricreare e riparare anche le più complesse chiavi per auto.

L'idea di una nuova apertura ha anche ragioni che a Marco e Michele piace definire come sentimentali: “Durante il lockdown siamo state una delle poche attività che ha potuto continuare a lavorare nel periodo del Covid, perchè fornivamo anche presidi sanitari anche a ospedali e agli enti. Quindi abbiamo deciso di restituire parte di questa fortuna in termini di assunzioni di personale”.

Negli ultimi anni infatti la Ferramenta “Ai 4 Canti” ha incrementato il numero del personale a servizio della clientela, passando in tre anni da uno a quattro dipendenti, arrivando a coinvolgere anche diversi collaboratori, in un negozio strutturato e disponibile a fornire anche assistenza h24.

Insomma, una realtà che lavora con passione, competenza e qualità per la nostra sicurezza.