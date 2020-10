I sindacalisti Andrea Pasa e Mario Lugaro ospiti a Radio Onda Ligure

Nuovo appuntamento con gli ospiti in studio oggi, dalle 13 alle 14, in diretta su Radio Onda Ligure 101.

Dalla postazione del Soleluna Village di Albissola Marina ci saranno Andrea Pasa, segretario provinciale CGIL Savona e Mario Lugaro della segreteria Provinciale CGIL per parlare dei problemi della scuola in epoca Covid.

Sarà come sempre possibile ascoltare la diretta su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure" dall’Apple Store o dal Google Play Store.