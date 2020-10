Carcare, interventi sull'argine del Bormida. La minoranza: "Si convochi consiglio straordinario"

Un'istanza formale con la quale si chiede al sindaco De Vecchi di convocare una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per discutere alcuni "interventi di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture presenti lungo le sponde del fiume Bormida di Pallare in prossimità di Piazza Caravadossi e Via Abba a seguito dell’evento alluvionale" dell'ottobre del 2018.

E' la richiesta presentata dal gruppo di opposizione "Fai vincere Carcare" e firmata dai consiglieri Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi, Daniela Lagasio e Alessandro Ferraris dopo che gli stessi hanno più volte richiesto verbalmente all'amministrazione, di convocare la Seconda Commissione su Territorio e Ambiente. Una richiesta fino ad oggi caduta nel vuoto, nonostante diverse assicurazioni in tal senso da parte dell'amministrazione stessa, come si evince dalle premesse dell'istanza.

Nonostante la non convocazione della commissione però, si legge sempre nel testo, l'amministrazione ha approvato lo scorso 21 settembre, con una delibera di Giunta il progetto definitivo-esecutivo delle opere in questione.

"A nostro giudizio il progetto oltre a stravolgere in maniera assurda e definitiva la zona di Via Abba e dintorni, crea rilevanti problemi ai residenti, alla zona artigianale di Via Pradonne e all’assetto urbanistico del Comune" spiegano i consiglieri di opposizione.

Nel frattempo anche i cittadini si sono riuniti in un comitato denominato "NO alla trasformazione di Via Abba in fiume Bormida”, il quale ha provveduto ad organizzare una raccolta firme "legalmente certificate da consiglieri comunali di questo Comune" si legge.