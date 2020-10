PSI, +Europa, Italia Viva e Civici: da fronte riformista a "laboratorio di coalizione" in vista delle comunali 2021 a Savona

La segreteria della Federazione Socialista di Savona a seguito della Segreteria Regionale, e della Segreteria Nazionale tenutasi a Roma, esprime piena soddisfazione per l’esito delle recenti consultazioni Regionali, nelle quali è stato messo in campo un fronte riformista formato da Italia Viva, PSI, +Europa; un laboratorio che nella nostra Provincia di Savona ha prodotto un importante inizio di collaborazione tra un fronte quello Riformista che può diventare con il tempo un interessante bacino di riferimento per tutta quella area elettorale di cui fanno parte moderati, socialisti, liberali, laici, e forze espressione di liste civiche. Pertanto la Segreteria esprime un forte ringraziamento ai candidati della lista Savonese, in particolare alla compagna Sara Badano, che con grande coraggio ha rappresentato il PSI. Ringraziamo anche i candidati Civici di area Socialista, Massimo Giacchero e Carlo Frumento. Candidati che insieme hanno rappresentato il 50% dei consensi di preferenza.

Psi Savona propone di continuare l’esperienza intrapresa alle elezioni Regionale con Italia Viva, + Europa e Civici anche alle prossime Comunali di Savona. Naturalmente aperti ad alleanze compatibili con un vasto campo Riformista per formulare al più presto la proposta di un Candidato Sindaco per Savona.

Il Segretario PSI G. Ferrando esprime soddisfazione per il lavoro sin qui svolto improntato anche a riunire la grande famiglia Socialista riformista e recuperare consensi e presenza sul territorio. Pertanto il Segretario e la Segreteria tutta si impegneranno affinché questa importante esperienza alle Regionali abbia un seguito e possa tornare ad essere una realtà costante. Infine il Segretario ringrazia tutti i cittadini della Provincia che hanno voluto premiare con il voto il nostro Partito e la sua candidata, e quanti hanno nel loro pensiero l’idea Socialista, e contemporaneamente conferma ancor di più il suo impegno per far crescere da Segretario il PSI e la coalizione riformista per Savona.