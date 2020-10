Recovery Fund, il presidente Olivieri convoca un incontro in Provincia

E' stato fissato dal presidente Pierangelo Olivieri per il pomeriggio odierno, giovedì 22 ottobre, alle ore 17.30 presso la Provincia di Savona, un incontro per parlare del Recovery Fund.

La richiesta è arrivata dai sindacati (Cgil, Cisl e Uil): "Abbiamo appreso che la cabina di regia regionale ha predisposto una bozza di documento da presentare al Governo per accedere alle risorse del Recovery Fund. Dal momento che dall'utilizzo delle risorse europee dipende parte rilevante della possibilità di ripresa della nostra Provincia, della Liguria e dell'intero paese, abbiamo chiesto un incontro per poter conoscere i progetti e fornire un nostro contributo alla riunione. Nell'incontro abbiamo chiesto di poter far intervenire anche il sindaco di Savona".

L'invito è stato esteso alle rappresentanze sindacali (CGIL Savona, CISL Imperia – Savona e UIL Savona), al presidente dell'Unione Industriali di Savona Enrico Bertossi, al direttore dell’Unione Industriali sempre di Savona Alessandro Berta, al primo cittadino di Savona Ilaria Caprioglio, al direttore della Provincia Giulia Colangelo e al dirigente sempre della Provincia Vincenzo Gareri.