Ingresso unico per l’Ospedale di Cairo con apertura di pre-triage

E’ attivo da ieri al San Giuseppe di Cairo Montenotte il punto unico di pre-triage per la rilevazione dei parametri (misurazione della temperatura) verifica mascherina e igienizzazione delle mani sia agli utenti sia al personale dipendente.

Sempre dal 21 ottobre è predisposto, come unico ingresso per l’Ospedale, l’accesso pedonale di via Artisi – lato ingresso pedonale uscita ambulanze.

Non è quindi consentito l’ingresso dall’accesso di Corso Martiri per il Padiglione A e quello di via Artisi per il Padiglione C.





Per quanto riguarda i punti di uscita:

gli utenti che accedono al Padiglione A (poliambulatori – PPI – radiologia – commissione invalidi) usciranno in Corso Martiri della Libertà (ex ingresso principale).

gli utenti che accedono al Padiglione C (laboratorio analisi – ambulatorio di nefrologia- DH Medicina – parenti ricoverati ACIROT – DH riabilitazione – ambulatori RRF - cardiologia) usciranno da Via Artisi (ex ingresso padiglione C).





L’accesso all’Ospedale rimarrà chiuso al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 07.00.