Camion contro rotonda ad Altare: camionista recuperato da elisoccorso in codice rosso

Camion esce dal casello autostradale di Altare ma impatta contro una rotonda, incastrandosi trasversalmente in essa.

Ancora da capire le cause (forse un malore del camionista) che hanno portato a questo incidente. Per sbloccare il veicolo sono intervenuti, su chiamata delle 10.47, i Vigili del fuoco. Mentre per soccorrere il camionista è stato mobilitato d'urgenza l'elisoccorso "Grifo".

Il guidatore del mezzo da trasporto pesante è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Per quanto riguarda la viabilità, annuncia l'ANAS: "La strada statale ss 29 var, Variante di Carcare e Collina Vispa, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 4,480, nel territorio comunale di Altare in provincia di Savona.

Nell'incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, è stato coinvolto un mezzo pesante.

Il traffico veicolare viene deviato, con indicazioni sul posto, lungo la strada provinciale 29".

Sul posto squadre Anas e Forze dell'Ordine per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.