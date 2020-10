Coronavirus: dati sempre in crescita, i nuovi positivi in provincia di Savona sono 71. In lieve calo i ricoveri negli ospedali del savonese

Sono in continua ascesa i dati sui nuovi contagi da covid-19 in Liguria. Oggi in regione si registrano 778 nuovi positivi a fronte di 5.096 tamponi effettuati. È risultato positivo un tampone ogni 6,5.

In provincia di Savona sono 71 i nuovi contagiati: 37 da contatto di caso confermato, 22 da attività di screening e 1 nel settore sociosanitario. In lieve diminuzione i ricoveri negli ospedali del savonese.

In regione nelle ultime 24 ore si sono registrate 7 nuove vittime, nessuna in provincia di Savona.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 399.461 (+5.096)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 21.359 (+778)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.636 (+85)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 18.723 (+693)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 9.742 (+740)

Casi per provincia di residenza

Savona 855 (+66)

Imperia 660

Genova 6.375

La Spezia 1.065

Residenti fuori regione o estero 234 Altro o in fase di verifica 553

Totale 9.742

Ospedalizzati: 631 (+57); 33 in terapia intensiva

Asl 1 43; 1 in terapia intensiva

Asl 2 50 (-2); 2 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 204 (+24); 12 in terapia intensiva

Galliera 96 (+3); 5 in terapia intensiva

Gaslini 19 (-2) Asl 3

Villa Scassi 129 (+32); 7 in terapia intensiva Asl 4 globale 47 (+6); 1 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 35 (+2)

Asl 4 Lavagna 12 (+4); 1 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 42 (-4); 5 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 1 Isolamento domiciliare: 4.838 (+346)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.938 (+32)

Deceduti: 1.680 (+7): una donna di 80 anni all’ospedale di Sestri Levante, una donna di 103 anni e un uomo di 89 al San Martino; un uomo di 90 anni, una donna di 84 e una donna di 67 al Galliera; un uomo di 84 anni all’ospedale di Sarzana Soggetti in sorveglianza attiva Asl 1 876 Asl 2 2.052 Asl 3 1.382 Asl 4 311 Asl 5 759 Totale 5.380