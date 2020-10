Uil Liguria: “Locatelli sospende ferie, permessi e congedi a tutti i lavoratori: ecco come Alisa affronta la crisi covid”

“Walter Locatelli ha preso un colpo di sole in pieno autunno e in epoca covid, non ci sono altre spiegazioni: il direttore generale di Alisa ha scritto alle cinque Asl per chiedere che vengano sospesi i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità ligure, appena abbiamo letto il documento e quello dell’Asl1 contenente le assurde richieste relative alle ferie dipendenti, congedi e legge 104, abbiamo pensato d’essere ripiombati nel medioevo”: è quanto si legge in una nota di Uil Liguria.



“Nel dettaglio Alisa dispone fino al 31 gennaio – prosegue la nota – l’interdizione della fruizione delle ferie, l’obbligo di non concedere nel periodo in oggetto al personale sanitario periodi di congedo ordinario, se non per comprovata necessità, e la revoca delle autorizzazioni già concesse. Locatelli ha avuto mesi per far fronte alla carenza di personale delle Asl, invece si riduce oggi ad inviare comunicati dittatoriali coi quali pensa di poter far carta straccia dei diritti dei lavoratori”.



“Sappia Locatelli – conclude la nota – che in questo momento la Uil sta scrivendo una lettera di diffida affinché non venga attuato quanto richiesto: dalla crisi se ne esce solo se si rema tutti nella stessa direzione, non se ne esce con l’arroganza di un dirigente che fino a questo momento ha perso ogni occasione per dimostrare il proprio valore; se c’è carenza di personale Alisa assuma e non imponga ulteriore stress a chi quotidianamente è in prima linea a contrastare la seconda fase della pandemia”.