Loano, Nappi (Italia Unita): "Ancora cibo freddo e prodotti scadenti alle scuole elementari Valerga"

"Cibo freddo e prodotti scadenti alle scuole elementari Valerga, una situazione che si ripete a distanza di due anni dalle prime segnalazioni. Come presidente nazionale del Movimento Italia Unita e come portavoce dei genitori dei bambini che frequentano l'istituto loanese, chiedo di essere ricevuto dal sindaco Pignocca o dal vicesindaco Lettieri per avere chiarimenti". Così Francesco Nappi, esponente politico di Italia Unita e futuro candidato sindaco a Loano.

"É una situazione molto grave che riguarda nuovamente la stessa azienda che già in passato era stata segnalata per un servizio non all'altezza - prosegue Nappi - se non otterrò spiegazioni dal Comune, mi riserverò di intraprendere le azioni che riterrò più opportune per tutelare la salute dei bambini".