Maltempo, scattata l'allerta arancione per piogge diffuse e temporali

Anche la zona E passa in allerta arancione come le già le zone B e D (alle 12 toccherà alla C, per A allerta gialla fino alle 20 di oggi). Rovesci e piogge diffuse continuano a interessare il centro Ponente (nell’ultima ora 15.2 millimetri a Montenotte Inferiore, Savona) mentre l’intensità oraria massima resta quella di Mele (Genova) con 30.8 millimetri tra le 3.30 e le 4.30.

Nelle ultime 12 ore 84.2 millimetri totali sono caduti a Barbagelata (Lorsica, Genova), 79.8 a Monte Pennello (alle spalle del Ponente genovese).

I venti meridionali sono forti con raffiche di burrasca o burrasca forte: 151.6 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova), 132.5 a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova), 106.2 a Monte Pennello (Genova) mentre, nel capoluogo regionale, Punta Vagno ha toccato i 72 km/h.

Le previsioni per le prossime ore:

oggi, lunedì 26 ottobre: già dalla notte precipitazioni diffuse, moderate su A, tra moderate e localmente forti ma persistenti su BDE e C-occidentale, con cumulate a fine giornata elevate, localmente molto elevate; successiva rotazione del flusso da SW con estensione dei fenomeni su estremo levante. Possibili rovesci/temporali forti, localmente organizzati e persistenti. Venti in prevalenza meridionali, forti fino 50-60 km/h con raffiche di burrasca 70-80 km/h lungo la costa, burrasca con raffiche fino a 90-100 km/h sui rilievi. Mare localmente agitato su BC.

Domani, martedì 27 ottobre: mare in aumento fino ad agitato con onda lunda da Sud-Ovest con rischio mareggiate su BC, localmente su A, in scaduta dal pomeriggio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.