Varazze, frana sulla via Aurelia: un masso si incastra sotto auto in transito (FOTO)

Nella mattinata odierna a causa della pioggia, si è verificato uno smottamento lungo la via Aurelia all'altezza di Varazze, poco dopo l'uscita del casello autostradale in direzione Genova. Alcune pietre sono cadute sulla carreggiata.

"Sono transitato per primo. Pioveva a dirotto - spiega alla nostra redazione un automobilista - Per non invadere la corsia opposta non sono riuscito a scansare le pietre. Pensavo di aver scavalcato 'lo scoglio', invece si è incastrato (scivolando) sotto l'auto. Senza fare quasi rumore per via dell'asfalto bagnato. Mi sono accorso del danno una volta fermato alla piazzola dell'autogrill. Ora sono in attesa del carro attrezzi".