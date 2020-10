Varazze, lieve smottamento sull'Aurelia ma nessun disagio alla circolazione

E' da pochi minuti scattata l'allerta arancione sul Settore B della nostra regione, quello del centro-ponente, e cominciano ad emergere i primi segni della forte pioggia che già dalla notte batte sulla Liguria.

A Varazze, sulla via Aurelia poco dopo l'uscita del casello, in direzione Genova, si è infatti verificato uno smottamento di lieve entità che ha visto la caduta di alcune pietre nei pressi della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli operai di Anas che stanno provvedendo alla messa in sicurezza del tratto interessato, ma al momento non risulta alcun pericolo o disagio per la circolazione.