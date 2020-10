Da Osiglia al trionfo al Giro d'Italia: la Val Bormida nel percorso di Tao Geoghegan Hart

"Ebbene si! Da Osiglia ci si passa e si diventa famosi - scrive sulla pagina Facebook il primo cittadino - Alcuni anni fa un giovane inglese di nome Tao Geoghegan Hart, insieme alla sua squadra, chiese per volontà del suo allenatore, se fosse stato possibile trascorrere un po' di giorni ad Osiglia per gli allenamenti. E perché no. Fare una piccola gara che aveva come suo traguardo la frazione Monte".