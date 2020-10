I 5 migliori droni per principianti di ottobre

I droni ormai sono diventati dei prodotti piuttosto diffusi perché divertenti da utilizzare ma anche per fare riprese aeree del paesaggio, di eventi, attività sportive, etc. Tuttavia, è presente un’offerta molto ampia che a volte intimidisce i principianti che sono alla ricerca di velivoli con buone caratteristiche ma facili da usare. Abbiamo quindi deciso di preparare una top 5 dei migliori droni per begginer.

DJI Mavic Mini Drone

Tra i migliori droni da prendere in considerazione, c’è il velivolo DJI Mavic Mini Drone che presenta caratteristiche davvero ottime. È leggero grazie a un peso che non supera i 250 gr. È indicato per i principianti poiché facile da utilizzare grazie alla nuova applicazione per smartphone dji fly che assicura un’esperienza di volo intuitiva e facile da gestire.

Con la telecamera integrata, si fanno ottimi scatti. Una caratteristica che lo rende molto apprezzato riguarda la durata della batteria: addirittura 30 minuti, una delle maggiori della categoria.

Tomzon Drone D25 con Fotocamera 4K

Il drone D 25 di Tomzon è pratico, leggero e con un design molto curato. Sembra infatti un quadricottero in miniatura. È facile da trasportare poiché pieghevole per portarlo sempre con sé. Anche questo modello è controllabile da un telecomando, molto amato dagli appassionati poiché la forma ricorda quella di un joystick. Esiste un alloggio per sistemare il telefono smartphone e avere una visuale in prima persona.

La fotocamera è la migliore di questo elenco grazie a una risoluzione 4K. È un prodotto facile da utilizzare grazie alla stabilità garantita dai quattro assi. È consigliato per chi è alle prime armi grazie al mantenimento dell’altitudine integrato.

SNAPTAIN SP650 Drone 1080P FHD

SNAPTAIN SP650 è un velivolo che incontra il favore degli appassionati grazie a caratteristiche semi professionali. È uno dei pochi a permettere il controllo vocale del drone. Ovviamente, è possibile usare anche il controllo gestuale classico con il telecomando dove c’è un alloggio per sistemare lo smartphone. Grazie alla funzione FPV, sembra di essere a bordo.

La telecamera montata sul velivolo ha una risoluzione 1080P per scatti e video aerei di grande qualità. Si può regolare la telecamera con un angolo di 120°.

Dragon Touch Drone Pieghevole

Il drone Dragon Touch è un prodotto davvero ottimale grazie a un design accattivante e curato. È un piccolo velivolo pieghevole poiché le eliche si possono piegare per un trasporto più facile. La fotocamera HD registra foto e video con una risoluzione 1080 P. Ha anche un grandangolo di 120° per una visione in prima persona davvero eccezionale.

Tech Rc Mini Drone

Il mini drone di Tech Rc ha ottime caratteristiche a un prezzo davvero contenuto, motivo del suo successo. Garantisce un’autonomia di volo di ben 20 minuti grazie alle due batterie, una montata nel corpo del drone e una nella confezione da sostituire all’occorrenza. Utilizzando la funzione di sospensione, l’autonomia aumenta fino a questo livello.

La telecamera invia immagini in tempo reale e permette di registrare video che vengono salvati nella memoria interna.