I migliori grinder per erba

Prima di conoscere quali siano le tipologie migliori è importante capire cosa sono i grinder per l'erba e a che servono. Il kit base per fumare la cannabis prevede cartine, filtri e grinder, fondamentale per tritare l'erba da fumare. Secondo gran parte dei consumatori dal grinder dipende moltissimo la qualità dello spinello perché a seconda di come si trita erba e tabacco, facendo in modo che tutti bruci in modo uniforme.

Cos'è il grinder

Si tratta sostanzialmente di un piccolo oggetto che trita l'erba, rendendola omogenea e facendola bruciare perfettamente. Esistono tantissimi modelli che differiscono per design oppure per aspetti tecnici. La scelta è puramente soggettiva e dipende dai gusti del fumatore e da quanto desideri sottile l'erba, così da rendere più facile mescolarla col tabacco.

Tipologie di grinder

I grinder si classificano in base al materiale, al numero delle componenti e alla forma dei "dentini" che funzionano per triturare l'erba. I grinder sono in plastica, legno o metallo. Quelli in plastica sono i più economici e generalmente sono fatti da tue o tre parti, compreso lo scomparto per raccogliere il "kief" (resina dei fiori). I grinder in legno hanno coperchio e trita-erba e sono scelti soprattutto per un fattore estetico, visto che non sono molto efficienti. Non possiedono quasi mai la sezione per il "kief" e i "dentini" non riescono a tritare gli agglomerati. I grinder in metallo sono i più efficienti, robusti e resistent oltre ad essere leggeri e maneggevoli, risultando perfetti perfetti per fumatori abituali ed occasionali. Ogni macinino può essere costituito di diverse parti con due, tre o quattro "piani". I più semplici hanno due parti identiche che sfregano tra loro tritando l'erba. Quelli da tre o quattro pezzi hanno varie sezioni in cui raccogliere le varie parti dell'erba, "kief" compresa.

La differenza è nei "dentini"

I "dentini" a scaglie hanno la forma a trapezio o rombo e sono quelli preferiti dai fumatori perché sono posizionati a pochissimi mm l'uno dall'altro, permettendo di ottenere una macinatura omogenea e fine. I "dentini" a piramide sono potenti ma distanti tra loro, quindi non riescono sempre a tritare l'erba in modo uniforme e le gemme più piccole tendono ad incastrarsi, rimanendo sul fondo del grinder. I "dentini" a chiodino sono usati nei grinder in legno e anche questi non permettono una macinatura omogenea, oltre ad essere sottili e quindi piuttosto delicati e fragili. I "dentini" a lamella hanno la forma di una lama leggermente curva che trita in modo omogeneo senza fare troppa fatica.

Alcuni prodotti consigliati

Ora che conosciamo cosa sono, è il momento di vedere quali sono i migliori grinder per erba presenti sul mercato, secondo i consumatori. Il grinder "Black Leaf" a due parti è pratico e con dentini a forma di diamante che tritano rapidamente l'erba in modo omogeneo. Il prezzo ridotto ed il design compatto con chiusura magnetica rendono questo prodotto pratico e funzionale. Il grinder elettrico rappresenta un'innovazione nel settore perché permette di sminuzzare velocemente l'erba senza fatica. Funziona come una sorta di "frullatore" ma dalle dimensioni molto ridotte, per essere portato sempre con sé. A differenza dei grinder manuali, questo funziona a batteria. La struttura metallica possiede un coperchio a vite che consente di chiudere facilmente lo strumento. Il grinder a manovella "Black Leaf" con 4 scomparti è perfetto per separare le varie parti dell'erba e ottenere un trito pronto da fumare. Con il coperchio trasparente è possibile osservare la frantumazione che avviene ruotando la pratica manovella. Il grinder "SLX" in 4 parti è caratterizzato dal rivestimento in ceramica antiaderente per evitare l'accumulo di materiali di scarto. Il corpo in alluminio è leggero ma robusto ed i dentini trapezoidali permettono di macinare l'erba in modo efficace. Il "Thorinder After Grow" ha un design accattivante, in 4 parti, con un design accattivante e coperchio trasparente con chiusura magnetica. Sempre firmato "Black Leaf" il grinder a 4 parti in alluminio con scanalature permette di macinare l'erba in modo ottimale, oltre ad essere provvisto di filtro per polline. Si tratta di un prodotto adatto anche in cucina, utile per macinare e triturare erbe e spezie.