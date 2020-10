Savona, dalla Lista Civica 2.0 una mozione per ribadire l'importanza e la strategicità del raddoppio ferroviario con Torino ed il Piemonte

"La Lista Civica 2.0 ha presentato una mozione per ribadire l'importanza e la strategicità del raddoppio ferroviario tra Savona, Torino ed il Piemonte. Ancora una volta vogliamo rimarcare quanto sia fondamentale potenziare i collegamenti ferroviari e, in generale, l'intera logistica infrastrutturale in una città da sempre penalizzata a discapito di Genova". Così Alessandro De Lucis, Gian Dogliotti, Alberto Marabotto, Maurizio Scaramuzza, Andrea Sotgiu e Alessandro Venturelli, consiglieri comunali di Savona.

"Il potenziamento della ferrovia verso il Piemonte, da sempre cavallo di battaglia degli amici del gruppo Noi per Savona, che teniamo a ringraziare per il lavoro svolto in merito, cui l'Amministrazione del capoluogo ha dato la dovuta risonanza, portando il progetto ad un'espressione positiva da parte della Regione Liguria, è ancora in attesa di studio di valutazione da parte degli enti preposti. Nonostante le promesse fatte dal Ministro De Micheli a febbraio ("Ho commissionato a RFI uno studio di fattibilità entro 60 giorni), nulla ancora è stato comunicato" proseguono i consiglieri savonesi.