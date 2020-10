Savona, annullate veglia in Duomo e Marcia della pace

Vista l’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, ma anche ispirata da un’esigenza di essenzialità quanto mai necessaria in questo momento, la Diocesi di Savona-Noli ha deciso di annullare la veglia di apertura dell’anno pastorale prevista per sabato prossimo in Duomo.

Sempre secondo questa logica, si condivide inoltre la scelta, comunicata nelle scorse ore, da parte dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali, il lavoro e la salvaguardia del creato della Cei, di non svolgere la Marcia della pace 2020 che avrebbe dovuto essere ospitata nella nostra città il prossimo 31 dicembre. Rimangono l’auspicio e la speranza di poterla riprogrammare per il 2021 sempre a Savona. Di conseguenza vengono ugualmente cancellate tutte le iniziative di preparazione all’evento previste nei prossimi mesi.