Presentato il IX rapporto annuale Italia-Cina in sclusiva sulle testate More News. Rivedi il webinar

Uno spunto per gli imprenditori, un appuntamento informativo per tutti: in migliaia di utenti ieri si sono collegati alla diretta sulla presentazione IX rapporto annuale Italia-Cina, in esclusiva su tutte le testate del Gruppo Morenews.

“Cina 2020. Scenari e prospettive per le imprese” questo il titolo della relazione elaborato dal CeSIF, Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia Cina, che rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere gli attuali scenari politici, economici e di accesso al business in Cina, alla luce dell'emergenza Covid 19.

Hanno partecipato all'incontro importanti rappresentanti di imprese a livello nazionale e internazionale fra cui Silvio Angori Amministratore Delegato di Pininfarina SpA, Giovanni Lovisetti Senior Associate International Business Advisory Dezan Shira & Associates, Chiara Altomonte General Manager Consea Executive Search e il Presidente dell'Associazione Italia-Cina, Mario Boselli.

Rivedi il webinar a questo link