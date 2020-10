I mercoledìVeg di Ortofruit: questa settimana prepariamo le crepes di Nergi

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

Il baby frutto Nergi: è il piccolo frutto che mancava e, con il suo colore verde brillante, va ad arricchire la gamma dei frutti di bosco. Mini formato, maxi benessere: poco più grande di un’oliva, Nergi è un concentrato di vitamina C Nergi: 100 g (corrispondenti a circa 10 frutti), infatti, ne contengono ben 43,8 mg, più del pompelmo e del ribes rosso. Altro punto di forza sono la sua praticità e la dolcezza che non ingrassa: si mangia comodamente con la buccia e, grazie alle sue 104 Kcal per porzione (200 g), può essere tranquillamente consumato anche da chi è attento alla linea. È dunque uno snack perfetto per tutti i palati e tutte le età, non ultimo perché le sue fibre regalano un buon senso di sazietà e stimolano anche gli intestini più pigri.

Crepes di Nergi: Cialde morbide e sottili che, grazie al loro gusto neutro e versatile. possono essere farcite con tantissimi ingredienti sfiziosi… proprio come le zucche di Halloween! Prelibate per ogni pausa ricaricante, sono ottime per la colazione: troviamo infatti i carboidrati della farina, le proteine e i grassi “buoni” delle nocciole insieme a quelli del cioccolato, infine il mix “super power” dei nutrienti di Nergi:più che buono, un #nergiorno!

Tempi :20 minuti + 30 di riposo dell’impasto , ideale per… #dolcettoscherzetto Ingredienti (4 persone)

250 g di Nergi

200 g di farina tipo 00

280 ml di bevanda vegetale di soia (latte di soia)

1 cucchiaio di olio evo

1/2 cucchiaino di curcuma

1 pizzico di sale

50 g di crema 100% nocciole

60 g di cioccolato fondente

Zucchero a velo per decorare q.b.

Procedimento

1. Mettete in una ciotola la farina, la curcuma, il sale e mescolate bene;

2. Versate a filo l’olio evo e il latte di soia, mescolando continuamente con una frusta, fino ad ottenere una pastella liscia e senza grumi che lascerete riposare per ca. 30 minuti.;

3. Versate un mestolo dell’impasto ottenuto e fate roteare la padella per distribuirlo uniformemente, quindi fate cuocere ogni crespella un paio di minuti per lato;

4. Preparate la crema per la farcitura facendo sciogliere il cioccolato fondente al microonde/a bagnomaria, quindi unitevi la crema di nocciole e amalgamate bene;

5. Spalmate la crema ottenuta sulle crêpes, quindi aggiungete i Nergi precedentemente lavati e tagliati a fette.

6. Se gradite, decorate con una spolverata di zucchero a velo finale.

Se avanzano? Create una torta di crêpes alternando vari strati di crespelle distese, crema di cioccolato + nocciole e le fettine di Nergi!