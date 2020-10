Piazza De Ferrari, torna in serata la protesta davanti alla sede della Regione (VIDEO e FOTO)

Tornata in serata la protesta davanti alla sede della Regione: dalle 18 in poi hanno nuovamente cominciato a radunarsi, sono circa 250 persone in tutto, in gran parte esercenti che si erano già mobilitati stamattina contro le norme anti-Covid, ma stasera anche tanti giovani.

I manifestanti chiedono alle istituzioni d'intervenire per garantire le necessarie misure di sostegno a coloro che non riescono a potare avanti le proprie imprese o che sono rimasti senza stipendio; presenti in piazza tanti lavoratori ed esercenti della ristorazione, ma anche gestori di palestre e strutture sportive oltreché semplici cittadini.