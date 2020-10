Protesta in piazza De Ferrari per le disposizioni anticovid: "Vogliamo risposte da Regione e Comune" (FOTO e VIDEO)

Questa mattina, in piazza De Ferrari a Genova, è scattata la protesta di cittadini e commercianti per le norme anticovid: i manifestanti chiedono alle istituzioni di intervenire per garantire le necessarie misure di sostegno a coloro che non riescono a potare avanti le proprie imprese o che sono rimasti senza stipendio.

Presenti in piazza, quasi tutti in possesso della mascherina, tanti lavoratori ed esercenti della ristorazione, ma anche gestori di palestre e strutture sportive, oltre a semplici cittadini.

Una delegazione di manifestanti ha incontrato il presidente della Regione Giovanni Toti sotto il palazzo dell'ente in piazza De Ferrari per chiedergli sostegno e risposte al pesante disagio economico e all'incertezza che preoccupa tanti.

Le interviste ad alcuni manifestanti:

La protesta si è svolta in maniera assolutamente pacifica, per quanto in violazione del divieto di assembramento e di manifestazioni pubbliche vigente in Liguria. LA digos ha identificato alcuni dei partecipanti alla protesta:

La diretta della manifestazione: