La Protezione Civile di Finale recupera del mobilio da un'abitazione di Spotorno: servirà a due famiglie bisognose

Verranno distribuiti a due famiglie bisognose di Finale i mobili che una famiglia di Spotorno ha scelto di donare, anziché buttare, alla Consulta del Volontariato finalese.

Questa mattina, grazie al personale della Protezione Civile, che si occupa non solo di assistere la popolazione in caso di eventi calamitosi ma anche in queste situazioni dov'è necessaria un'assistenza sociale, i mobili sono stati recuperati nell'appartamento pronti ad essere ridistribuiti.

Ad occuparsi del recupero e della consegna anche l'associazione "Noi Per Voi", con la regia della Consulta del Volontariato, che ha raccolto le richieste di aiuto e provvederà a soddisfarle.