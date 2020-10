Covid, Toti: “Niente più obbligo di quarantena per i liguri che da adesso vorranno andare in svizzera”

“Da ora i liguri che vorranno andare in Svizzera non saranno più soggetti all’obbligo di quarantena”: a dichiararlo è il presidente regionale Giovanni Toti attraverso i suoi canali social.



“Il Consiglio federale – continua Toti – ha cambiato le regole per le quarantene togliendo la Liguria dalla black list, è una buona notizia anche per i tanti liguri che si spostano per lavoro. Campania, Liguria, Sardegna e Veneto non sono più nella lista Svizzera delle regioni a rischio con obbligo di quarantene per i viaggiatori”.



“Da quanto ci ha comunicato il console – conclude Toti – con cui siamo in contatto, a causa dell'incidenza dei casi di covid nella Confederazione superiore alla media europea il governo elvetico ha adeguato la soglia per l'inclusione nella lista di Paesi e regioni a rischio, da domani solo Belgio, Repubblica Ceca, Andorra e Armenia e tre aree della Francia saranno nella lista rossa”.