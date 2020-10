Una storia a lieto fine per Emily: la cagnolina è stata ritrovata nel quartiere savonese di Lavagnola

Una bella storia a lieto fine per l'appello pubblicato ieri su Savonanews (leggi i dettagli QUI).

Ci scrive infatti oggi la proprietaria che la bestiola è stata ritrovata in zona Lavagnola a Savona:

"Non posso non ringraziare di cuore la volontaria Greta, l'unica persona che si è mossa subito al nostro grido di aiuto. Sicuramente non è in questo post che farò delle polemiche, perché per ora ci godiamo la gioia che dopo una settimana è stata presa, che è viva e sta bene; sì, è magra ma è normale dopo una settimana in giro nel bosco da sola con la pioggia con il freddo ma sta bene.

Grazie anche a Katia Chirullo che tutti i giorni chiedeva di lei nonostante non fosse una delle sue cagnoline ma si e presa a cuore Emily come me ne sono presa a cuore io.

Ringraziamo Massimo Gandolfi per le sue dritte via telefono che hanno aiutato.

E infine grazie al figlio William e alla mamma che non hanno mai spesso di cercarla notte e giorno.

Ringrazio Savona news per l'articolo messo per Emily e tutte le persone che l'hanno segnalata e condiviso il post".