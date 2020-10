La strada statale 334 “del Sassello” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 9,500, in località Rovieto Superiore per consentire operazioni di taglio alberi. Sono state istituite deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.