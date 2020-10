Coronavirus: cresce l'emergenza, riunione tra Toti e i sindaci dei comuni capoluogo, c'è il rischio coprifuoco

Nel consiglio comunale di questo pomeriggio è stata anticipata una interpellanza del Partito Democratico per far rispondere subito il sindaco Ilaria Caprioglio impegnata in una riunione urgente con il presidente della Regione Giovanni Toti.

Al momento infatti sarebbe in corso l'incontro tra il Governatore e tutti i primi cittadini dei comuni capoluoghi (Savona, Claudio Scajola di Imperia, Marco Bucci di Genova e Pierluigi Pieracchini di La Spezia).

La riunione è iniziata alle 15 e non è da escludere che il Presidente della Regione possa chiedere ai sindaci della Liguria di emettere un’ordinanza di ‘coprifuoco’ notturno per evitare il diffondersi del virus.

Al momento la situazione nel savonese sarebbe sotto controllo e potrebbe non esserci bisogno di nuove restrizioni.