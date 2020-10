Uomo accusa un malore prima di una visita al Santa Corona e perde la vita

Tragico episodio questa mattina a Santa Corona, dove un uomo di 74 anni originario di Albenga, recatosi presso il nosocomio pietrese per effettuare alcune visite di routine ha accusato un malore nei pressi del Reparto "Negri".

L'uomo si è accasciato a terra ed è stato prontamente soccorso da un dottore presente sul posto e dall'automedica Sierra 4, che ha sede a pochi metri di distanza.

Medico e infermiere hanno tentato in tutti i modi di rianimare la vittima ma non c'è stato altro da fare se non constatare il decesso.