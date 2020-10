Vertice Regione-sindaci, Caprioglio: "Su eventuali limitazioni per spostamenti ci aggiorneremo domani"

"Il Presidente della Regione si è confrontato con i Sindaci dei Comuni capoluogo in merito alla possibile riduzione della capienza del trasporto pubblico locale, all'estensione della didattica a distanza e ad eventuali limitazioni serali di spostamento nelle Città capoluogo".

Questo il commento del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio a conclusione della riunione con il presidente della Regione Giovanni Toti e i primi cittadini di Imperia, Genova e La Spezia.

"Ho espresso la mia contrarietà alla didattica a distanza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado in quanto metterebbe in grande difficoltà i genitori che si devono recare al lavoro, mentre sono favorevole alla riduzione della capienza dei mezzi di trasporto anche alla luce della DaD al 75% nella scuola secondaria di secondo grado e all'aumento del numero dei mezzi" ha proseguito la prima cittadina savonese.

"Su eventuali limitazioni negli spostamenti serali non giustificati ci siamo aggiornati a domani, per poter esaminare gli ultimi dati relativi alle persone positive e isolate nelle rispettive Città e in previsione del fine settimana e della festa di Halloween" ha concluso Ilaria Caprioglio.