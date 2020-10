Cengio, rotatoria tra le vie Marconi, Belvedere e Volta: lavori terminati (FOTO)

"Pochi giorni fa, con la tracciatura della segnaletica orizzontale, sono ufficialmente terminati i lavori per la nuova rotatoria a congiunzione di via Marconi, via Via Belvedere e via Volta". Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale di Cengio guidata dal sindaco Francesco Dotta.

"L’opera, fortemente voluta dalla nostra amministrazione e richiesta anche da molti cittadini residenti in quel tratto di strada, si sta già dimostrando pienamente funzionale rispetto l’esigenza di rallentare la velocità dei veicoli, soprattutto quelli in arrivo da Rocchetta, e nel contempo rendere la zona di via Belvedere e dintorni parte attiva e centrale del paese".

"Ma non è tutto. Siamo felici di comunicare che sono ormai in fase di ultimazione anche i lavori per la sistemazione del marciapiede di via Padre Garello, in prossimità della farmacia, grazie ai quali è stato possibile realizzare un marciapiede più sicuro e largo al fine di permettere ai pedoni di transitare in tutta sicurezza, senza dover obbligatoriamente invadere la corsia stradale con tutti i rischi che ne derivano" prosegue.

"In conclusione, annunciamo che un altro punto del programma elettorale sta per essere smarcato: nei prossimi giorni inizieranno i lavori per l’installazione di diverse piazzole ecologiche nel territorio comunale, rendendo dunque i vari punti di raccolta rifiuti più funzionali e nel contempo con un aspetto visivo di minore impatto, decisamente più gradevole" conclude l'amministrazione Dotta.