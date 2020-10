Taxi in strada contro le restrizioni anti-Covid (FOTO e VIDEO)

Anche i tassisti sono sul piede di guerra per le restrizioni alla mobilità e al ricorso sempre più massiccio al telelavoro, che riducono di molto il volume d'affari anche per questa categoria di lavoratori.

Decine di taxi si sono ritrovati per realizzare una dimostrazione in piazzale Kennedy, dove in tanti si sono simbolicamente fermati per reclamare attenzione da parte del governo e la possibilità di tornare a lavorare. Dopo il presidio i manifestanti hanno dato vita a un carosello per le strade del centro cittadino facendosi sentire a colpi di clacson.

Le immagini del passaggio dei taxi in via XX Settembre: