Incendio tetto questa mattina a Vado Ligure. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 6.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, le fiamme sono divampate in via Ferraris. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona.

Ancora in via di accertamento le cause del rogo.