Dall'Argentina per scoprire la verità sulla morte del padre: "Il ritorno di Pricò", il nuovo romanzo di Daniele La Corte

La Resistenza partigiana in Liguria ed in Piemonte con le sue vicissitudini capaci di riemergere nel tempo. Anche oltreoceano, in quella lontana Argentina diventata nuova casa per molti italiani che non hanno però dimenticato la loro terra d'origine. Inizia da qui "Il ritorno di Pricò", il nuovo libro del giornalista e scrittore Daniele la Corte, un romanzo che racconta la storia di un giovane giornalista nato in Italia ma che ha vissuto l'adolescenza in Argentina, Pricò Rutelli, tornato in Europa per scoprire la verità sulla morte del padre da lui mai conosciuto.