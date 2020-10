Il consigliere regionale Vaccarezza fa il punto sulla messa in sicurezza delle strade

Strade, bonifica e messa in sicurezza. Commenta in merito il consigliere regionale di "Cambiamo!" Angelo Vaccarezza: "È innegabile, ancora una volta la Giunta Toti ha lasciato da parte ogni polemica, si è concentrata sulle criticità e si è messa a lavorare PER il territorio, senza perdere un minuto, come se le elezioni avessero riguardato altri ma non noi.

Si è conclusa da poco la seconda seduta di Giunta del "Toti 2" durante la quale l'Assessore Giacomo Giampedrone ha portato in approvazione l'ennesima delibera che stanzia risorse a difesa dei territori.

Un macrofinaziamento complessivo di 2.930.246,05 Euro di fondi regionali, così suddivisi:

Il primo stanziamento ammonta a Euro 1.531.246,05 a cui andranno ad aggiungersi 699.512,80 Euro di contribuzioni comunali per un totale di 2.230.758,85 Euro di interventi legati a manutenzione, consolidamento, collegamento e tutela della rete viaria della Liguria, con 32 interventi: 16 in provincia di Savona, 7 in provincia di Genova, 7 in provincia di Imperia e 2 in provincia della Spezia.

Il secondo è legato al settore delle bonifiche

dei siti contaminati: sono stati infatti stanziati per il Comune di Celle Ligure 375.000 Euro per interventi di messa in sicurezza del sito che ospita la ex discarica comunale di rifiuti solidi urbani in località Terrabianca.

I Comuni di Rezzo e il Comune di Luni necessitano, a causa di movimenti causati dalle piogge del 2019, di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Per il primo, sono stati stanziati 584.000,00 Euro per interventi relativi alla colata detritica di Borghetto di Lavina.

Ammontano a 440.000,00 le risorse destinate al Comune di Luni per la messa in sicurezza di un tratto del compluvio a monte dell'abitato in località Serravalletta.

Nessuna semplice promessa da Regione Liguria, ma concretezza, azione, incisività.