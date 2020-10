Ipotesi nuovo lockdown, Toti: "Mi auguro di no, sarebbe una sciagura" (VIDEO)

Un nuovo lockdown in Italia? Un'ipotesi che prende sempre più quota tenendo conto della situazione sanitaria legata all'emergenza Covid-19.

Sull'argomento è intervenuto il presidente della Liguria Giovanni Toti, intercettato questa mattina poco prima di entrare negli uffici del palazzo regionale.

"Si va verso il lockdown? Non lo so. Noi ci siamo sempre augurati di no e continuiamo ad augurarci che questa decisione non venga presa - spiega Toti - La situazione è complessa. Se tutti fanno il loro dovere e stiamo attenti, forse evitiamo questa sciagura".