Nuovo "angiografo biplano" al Santa Corona, Vaccarezza: "Una giornata storica per la sanità della provincia di Savona"

"Buon pomeriggio amici, quella di oggi è una giornata storica per la sanità della provincia di Savona ed in modo particolare per l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. È stato infatti inaugurato alla presenza del governatore Toti, nella nuova veste di assessore alla Sanità, del sindaco Luigi de Vincenzi e dei vertici dell'azienda sanitaria, il nuovo angiografo biplano. Il macchinario è un apparecchio radiologico utilizzato per eseguire l'angiografia, l'esame diagnostico per l'analisi dei vasi sanguigni". Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo".