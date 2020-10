Nuovo regolamento per il centro storico di Savona, Zunato: "Darà un impulso positivo a tutta la città"

Esprime soddisfazione l'assessore del comune di Savona Maria Zunato per il nuovo regolamento comunale relativo al centro storico medievale ed ottocentesco.

"Il centro è il biglietto da visita per i turisti, nonché il cuore identitario della città, era doveroso ridargli la dovuta dignità - spiega l'assessore allo Sviluppo Economico Zunato - Savona è una città ricca di storia, con un patrimonio architettonico da valorizzare nel contesto di un humus culturale e gastronomico ancora troppo sotto traccia".

"Iniziare a ridare splendore al cuore della città, significa anche consentire ai cittadini di riappropriarsene, al commercio, specie quello tipico, di poter operare in una cornice di grande pregio e, non ultimo, di creare i presupposti per il contrasto a fenomeni di degrado e microcriminalità".

"Quando risorge un quartiere, non si fa solo opera di restyling, ma si creano i presupposti per una rigenerazione sociale, capace di dare impulsi positivi al resto del territorio, basti pensare all'estero quante città hanno un turismo che si fonda sulla visita di una specifica zona. Savona non è da meno" conclude l'assessore Zunato.