Documento unitario pro ospedale Cairo, il Comitato Sanitario Locale Val Bormida: "Siamo molto soddisfatti"

La fumata bianca è arrivata. Un documento unitario condiviso tra Comitato Sanitario Locale Val Bormida, sindacati e sindaci valbomidesi da presentare alla Regione con proposte a breve e lungo termine. L'obiettivo? Avere finalmente un ospedale (il San Giuseppe di Cairo) in grado di rispondere alle esigenze del territorio.

"Siamo soddisfatti - spiega Giuliano Fasolato, presidente del Comitato Sanitario Locale Val Bormida - Il convegno sulla sanità dello scorso 12 settembre (e il tavolo di lavoro del 3 ottobre) ha portato alla redazione di un documento unitario condiviso dalle parti in causa".

"Per quanto riguarda le proposte immediate - aggiunge Fasolato - chiediamo di portate tutti i servizi necessari anti-Covid e un Punto di Primo Intervento H24. Nel lungo termine invece, un ospedale con sede di pronto soccorso e la realizzazione di alcune case salute. Un passo fondamentale per fornire una costante assistenza domiciliare".