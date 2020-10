Halloween in sicurezza al Molo 8.44: “Dolcetto o Scherzetto” in tutti i negozi con caramelle in regalo

A causa dell’emergenza Coronavirus è stata annullata l’iniziativa “Street Food e Happy Halloween” prevista dal 30 ottobre al 1 novembre al Molo 8.44 di Vado Ligure.

Il centro commerciale più grande della regione Liguria rimanere comunque #Apertoallaperto per continuare a fare shopping in sicurezza.

Il Molo aspetta tutti i bimbi e i genitori per fare “Dolcetto o Scherzetto” in tutti i negozi del Centro con tantissime caramelle, mentre nell’hamburgeria “La Bussola” per ogni hamburger acquistato verrà data in omaggio una simpatica trombetta colorata.