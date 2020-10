Pietra Ligure, la segnalazione di una lettrice: "Stazione ferroviaria completamente al buio"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice, giunta in treno a Pietra Ligure nel tardo pomeriggio odierno:

"Arrivata Pietra Ligure da Torino, la stazione era al buio completo. Il nuovo sottopasso che è tutto scale per ora, si spera realizzino gli ascensori come in altre stazioni, era anch'esso senza luci. Immaginate a scendere da quella altezza al buio e con un bagaglio. Per fortuna avevo una pila tascabile e con un signore che mi ha aiutato a scendere ci siamo fatti luce, a rischio di romperci l'osso del collo. Data anche la situazione che abbiamo, devo dire che il degrado è completo: sono inorridita".