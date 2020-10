Sterilizzazione dei cinghiali per contenerne il numero. Enpa Savona: "Lo abbiamo proposto da 30 anni e siamo inascoltati dalla Regione"

Apprezzamento e cauto ottimismo della Protezione Animali savonese alle dichiarazioni della Coldiretti Liguria, che propone la sterilizzazione dei cinghiali per contenerne il numero, cresciuto a causa delle liberazioni di soggetti fin dagli anni ’80 da parte dei cacciatori.

E’ la soluzione proposta da 30 anni dall’Enpa (anche per caprioli e daini) e rimasta inascoltata finora da Regione ed organizzazioni agricole, oltreché ovviamente dalle venatorie, della Liguria e d’Italia. Il mondo ha nel frattempo fatto passi avanti e sono stati risolti diversi problemi tecnico/applicativi che ora permettono di utilizzare sostanze efficaci per diversi anni e sistemi di somministrazione mirati e “riservati” ai cinghiali; occorre però una seria sperimentazione iniziale che, purtroppo, ancora manca per l’opposizione delle categorie interessate alla caccia, anche a scapito dell’agricoltura.

Enpa Savona chiede inoltre alla Regione Liguria di modificare i protocolli e le procedure da applicare in presenza di soggetti che frequentano le zone abitate: "non è civile ed accettabile, anche per la stragrande maggioranza delle persone, che gli animali siano catturati e poi uccisi; l’associazione propone che dopo la cattura siano sterilizzati chirurgicamente e poi rimessi in libertà: è già attivo un team di specialisti che possono provvedere in loco".

La protezione animali savonese attende ancora di conoscere dalla Regione la sorte riservata ad una innocua cinghialotta catturata ad Altare e per la quale centinaia di mail di protesta da tutta Italia sono arrivate nei giorni scorsi al presidente Toti.