Calice in lutto per la scomparsa della storica maestra Rognoni Carla Nan

Il comune di Calice in lutto per la scomparsa all'età di 88 anni di Carla Nan, conosciuta da tutti come la maestra Rognoni, cognome del marito Giovanni.

"L'amministrazione comunale ricorda il suo impegno come maestra in paese dal 1959 al 1994, sia a Calice che a Carbuta. Fu Vicaria della direzione didattica del comprensorio finalese e membro del consiglio dell’asilo parrocchiale. Membro della confraternita di San Carlo di Calice Ligure. Per anni è stata presidente di seggio quando era istituito il seggio elettorale a Carbuta, compito da lei svolto sempre con grande precisione e passione" il ricordo del sindaco Alessandro Comi.

" Desideriamo ricordare l’impegno, a quasi 80 anni, che prese per insegnare la lingua italiana agli extracomunitari in special modo alle badanti impegnate nel nostro territorio presso la Domus a Finale Ligure. Un saluto affettuoso da parte nostra e di tutta la comunità calicese ai figli Alberto ed Anna ed al marito Giovanni Rognoni" conclude il primo cittadino di Calice.